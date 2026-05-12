Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где сразится с Синнером

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

В матче четвёртого круга соревнований Рублёв (12) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 обыграл 117-ю ракетку мира из Грузии Николоза Басилашвили (Q).

Встреча Рублёва с Басилашвили продлилась 2 часа 15 минут. В её рамках Андрей 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Николоза семь эйсов, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

Следующим соперником Рублёва в Риме станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (1).