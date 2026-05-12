Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где сразится с Синнером
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.
Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 18:10 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 5
|2
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
В матче четвёртого круга соревнований Рублёв (12) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 обыграл 117-ю ракетку мира из Грузии Николоза Басилашвили (Q).
Встреча Рублёва с Басилашвили продлилась 2 часа 15 минут. В её рамках Андрей 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Николоза семь эйсов, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.
Следующим соперником Рублёва в Риме станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (1).
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2026
-
20:49
-
20:28
-
20:01
-
19:28
-
19:18
-
18:59
-
18:49
-
18:27
-
17:58
-
17:49
-
17:38
-
17:33
-
17:00
-
16:32
-
16:17
-
15:58
-
15:47
-
15:40
-
15:24
-
15:16
-
15:07
-
14:46
-
14:09
-
13:42
-
13:30
-
12:27
-
12:19
-
12:00
-
11:08
-
10:39
-
10:21
-
10:05
-
10:00
-
09:30
-
09:20