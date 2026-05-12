Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Николоз Басилашвили, результат матча 12 мая 2026, счет 2:1, 4-й круг турнира в Риме

Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где сразится с Синнером
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 18:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 5 2
         
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили

В матче четвёртого круга соревнований Рублёв (12) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 обыграл 117-ю ракетку мира из Грузии Николоза Басилашвили (Q).

Встреча Рублёва с Басилашвили продлилась 2 часа 15 минут. В её рамках Андрей 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Николоза семь эйсов, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

Следующим соперником Рублёва в Риме станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (1).

Сетка «Мастерса» в Риме
Календарь «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Мирра в сете от 1/2 финала Рима! Рублёв победил, теперь ждём Медведева. LIVE!
Live
Мирра в сете от 1/2 финала Рима! Рублёв победил, теперь ждём Медведева. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android