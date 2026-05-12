Кори Гауфф — Мирра Андреева: россиянка выиграла стартовый сет матча в 1/4 финала Рима

Завершился первый сет матча серебряного призёра Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», четвёртым номером рейтинга WTA американкой Кори Гауфф в четвертьфинале грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Партию со счётом 6:4 выиграла Андреева.

Стартовый сет матча Андреева — Гауфф продлился 38 минут. В его рамках Мирра реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Гауфф единственный реализованный брейк-пойнт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кори Гауфф – Мирра Андреева в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Риме.