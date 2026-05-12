Кори Гауфф — Мирра Андреева: американка сравняла счёт матча в 1/4 финала турнира в Риме

Завершился второй сет матча серебряного призёра Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», четвёртым номером рейтинга WTA американкой Кори Гауфф в четвертьфинале грунтового турнира WTA-1000 в Риме, Италия. Вторую партию со счётом 6:2 выиграла Гауфф, тем самым сравняв счёт поединка. Первый сет остался за Андреевой (6:4).

Второй сет матча Андреевой с Гауфф продлился 37 минут. В его рамках Кори реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Мирра же не смогла реализовать два заработанных брейк-пойнта.

Отметим, что счёт личных встреч Андреевой с Гауфф — 4-0 в пользу Кори.