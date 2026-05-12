Кори Гауфф — Мирра Андреева: результат матча 12 мая, счёт 2:1, четвертьфинал турнира в Риме

Мирра Андреева проиграла американке Кори Гауфф в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Риме
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия.

Рим (ж). 1/4 финала
12 мая 2026, вторник. 20:05 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
В матче 1/4 финала Андреева (8) со счётом 6:4, 2:6, 4:6 уступила двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», четвёртой ракетке мира из США Кори Гауфф (3). Теперь счёт их личных встреч стал 5-0 в пользу американки.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Мирра три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Гауфф два эйса, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.

За выход в финал турнира в Риме Гауфф поспорит с 27-й ракеткой мира из Румынии Сораной Кырстей (26).

