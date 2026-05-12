Мирра Андреева проиграла американке Кори Гауфф в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Риме

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
В матче 1/4 финала Андреева (8) со счётом 6:4, 2:6, 4:6 уступила двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», четвёртой ракетке мира из США Кори Гауфф (3). Теперь счёт их личных встреч стал 5-0 в пользу американки.
Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Мирра три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Гауфф два эйса, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.
За выход в финал турнира в Риме Гауфф поспорит с 27-й ракеткой мира из Румынии Сораной Кырстей (26).
- 12 мая 2026
-
22:27
-
21:23
-
20:49
-
20:28
-
20:01
-
19:28
-
19:18
-
18:59
-
18:49
-
18:27
-
17:58
-
17:49
-
17:38
-
17:33
-
17:00
-
16:32
-
16:17
-
15:58
-
15:47
-
15:40
-
15:24
-
15:16
-
15:07
-
14:46
-
14:09
-
13:42
-
13:30
-
12:27
-
12:19
-
12:00
-
11:08
-
10:39
-
10:21
-
10:05
-
10:00