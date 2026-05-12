Мирра Андреева в пятый раз подряд проиграла Кори Гауфф
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева пятый раз подряд проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», четвёртой ракетке мира из США Кори Гауфф.
Это произошло в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия. Андреева (8) со счётом 6:4, 2:6, 4:6 уступила Гауфф (3). Теперь счёт их личных встреч стал 5-0 в пользу американки.
Турниры, на которых Андреева проигрывала Гауфф:
«Ролан Гаррос» – 2023, 1/16 финала;
US Open – 2023, 1/32 финала;
WTA-1000 Мадрид-2025, 1/4 финала;
WTA-1000 Рим-2025, 1/4 финала;
WTA-1000 Рим-2026, 1/4 финала.
