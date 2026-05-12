Турнир WTA-1000, Рим, 2026 год: результаты матчей на 12 мая

Сегодня, 12 мая, в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись два четвертьфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Сорана Кырстя (Румыния, 26) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:1, 7:6 (6:0);

Кори Гауфф (США, 3) – Мирра Андреева (Россия, 8) – 4:6, 6:2, 6:4.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет € 7 228 080. В прошлом году турнир WTA-1000 в Риме выиграла итальянка Жасмин Паолини.