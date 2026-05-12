Светлана Кузнецова отреагировала на очередное поражение Мирры Андреевой от Кори Гауфф
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на поражение серебряного призёра Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмой ракетки мира Мирры Андреевой от двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», четвёртой ракетки мира из США Кори Гауфф в четвертьфинале грунтового турнира WTA-1000 в Риме. Мирра проиграла со счётом 6:4, 2:6, 4:6. Теперь счёт их личных встреч стал 5-0 в пользу американки.
Рим (ж). 1/4 финала
12 мая 2026, вторник. 20:05 МСК
«Как бы просто это ни звучало, сегодня результат стал следствием невынужденных ошибок. Шансов у Мирры в матче с Коко было много, и это здорово, но реализовать их не смогла. Удачи на «Ролан Гаррос»», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
- 12 мая 2026
