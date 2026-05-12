Андрей Рублёв прокомментировал камбэк в матче с Басилашвили в 1/8 финала турнира в Риме

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Риме, Италия. В матче четвёртого круга Рублёв (12) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 обыграл 117-ю ракетку мира из Грузии Николоза Басилашвили (Q).

– Насколько тяжело было перевернуть ход матча?

– Да, это было непросто, совсем непросто. Было очень тяжело. Нико играл невероятно на протяжении двух сетов. Так что я рад, что смог остаться в игре, продолжать бороться. И в итоге мне удалось всё перевернуть.

– Когда играешь против человека, который бьёт по мячу так мощно, иногда даже мощнее тебя, как вообще удаётся проходить через такие тяжёлые моменты? И повлияло ли это на начало третьего сета?

– Честно, не знаю как… Думаю, просто продолжать бороться, и всё. Бороться, сохранять концентрацию, сражаться за каждый мяч. Потому что то, как он иногда пробивает, требует огромных усилий, невозможно постоянно бить с такой мощью. А он на протяжении полутора сетов бил практически из любых позиций, неважно, хорошая это позиция или плохая. Так что было очевидно, что в какой-то момент хотя бы немного ошибок появится. И я просто старался бороться, оставаться в игре и ждать момента, когда он даст немного возможностей или чуть сбавит темп, чтобы попытаться этим воспользоваться. И в итоге, шаг за шагом, мне удалось перевернуть матч, — сказал Рублёв в интервью на корте.