Рублёв: кажется, в последние 90 матчей я вёл себя хуже, чем сегодня, но не получал штрафа

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, что получил штрафное очко по ходу матча 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с грузином Николозом Басилашвили (117-я ракетка мира).
Инцидент произошёл при счёте 40:40 в первом гейме второго сета поединка. Рублёв выругался матом после того, как проиграл розыгрыш, хотя был уверен, что первым в корт не попал Басилашвили. Судья на вышке Орели Турт оперативно отреагировала на поведение Рублёва и сняла с него очко, из-за чего гейм остался за Басилашвили.
– В разгар борьбы в начале второго сета ты получил штрафное очко. Иногда такие моменты помогают немного успокоиться?
– Не знаю, помогло ли это мне. Не думаю, что помогло. Сейчас мы не знаем, помогло это или нет, потому что, возможно, без штрафного очка я бы выиграл второй сет легче. А может, наоборот, проиграл бы его быстрее. Так что да, это всё странно… Мне кажется, в последние 90 матчей я вёл себя намного хуже, чем сегодня, и не получал штрафных очков, — сказал Рублёв в интервью на корте.
- 12 мая 2026
