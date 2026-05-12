Кори Гауфф ответила, чем гордится больше всего в победном матче с Миррой Андреевой в Риме

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия. В матче 1/4 финала Гауфф (3) со счётом 4:6, 6:2, 6:4 обыграла россиянку Мирру Андрееву (8).
– Чем ты сегодня больше всего гордишься?
– Тем, что снова смогла психологически удержаться. У меня было большое преимущество в третьем сете, но в какой-то момент стало немного напряжённо. Она отличная теннисистка и способна выигрывать. Я немного научилась тому, как закрывать такие матчи. Рада, что смогла победить. Даже не знаю, сколько там было матчболов, – сказала Гауфф в интервью на корте.
За выход в финал турнира в Риме Гауфф поспорит с 27-й ракеткой мира из Румынии Сораной Кырстей (26).
