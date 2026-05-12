Рублёв забавно высказался о предстоящем матче с Синнером в четвертьфинале Рима

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Риме.

– Сколько «Мастерсов» подряд он уже выиграл?

– Пять.

– Сколько, матчей 20 с лишним подряд (31. – Прим. «Чемпионата»)? Он приближается к поражению. Чем больше он выигрывает, тем ближе он к этому (смеётся).

– Ты, должно быть, очень воодушевлён предстоящим вызовом?

– Эм… Я в порядке (смеётся). Я не воодушевлён, но и не плохо себя чувствую. Я в порядке. Если вы спросите меня, предпочёл ли бы я сыграть с кем-то другим, то, конечно, я отвечу, что предпочёл бы. Но если бы я хотел проверить себя против Янника, то да, тоже. Я бы хотел проверить себя против Янника, — сказал Рублёв в эфире Tennis Channel.