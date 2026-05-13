Даниил Медведев уверенно вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.
Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 22:55 МСК
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
В матче четвёртого круга Рима Медведев (7) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 69-ю ракетку мира из Аргентины Тьяго Агустина Тиранте.
Встреча Медведева с Тиранте продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Даниил шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Следующим соперником Медведева в Риме станет 94-я ракетка мира 20-летний испанец Мартин Ландалус (LL).
Материалы по теме
Комментарии
- 13 мая 2026
-
01:00
-
00:51
-
00:44
-
00:34
-
00:22
-
00:08
- 12 мая 2026
-
23:54
-
23:41
-
23:32
-
23:13
-
22:57
-
22:49
-
22:27
-
21:23
-
20:49
-
20:28
-
20:01
-
19:28
-
19:18
-
18:59
-
18:49
-
18:27
-
17:58
-
17:49
-
17:38
-
17:33
-
17:00
-
16:32
-
16:17
-
15:58
-
15:47
-
15:40
-
15:24
-
15:16
-
15:07