Тьяго Агустин Тиранте — Даниил Медведев, результат матча 13 мая 2026, счет 0:2, 4-й круг турнира в Риме

Даниил Медведев уверенно вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 22:55 МСК
Тьяго Агустин Тиранте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
В матче четвёртого круга Рима Медведев (7) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 69-ю ракетку мира из Аргентины Тьяго Агустина Тиранте.

Встреча Медведева с Тиранте продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Даниил шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником Медведева в Риме станет 94-я ракетка мира 20-летний испанец Мартин Ландалус (LL).

Сетка «Мастерса» в Риме
Календарь «Мастерса» в Риме
