Медведев, Рублёв и Хачанов впервые вместе вышли в 1/4 финала одного «Мастерса»

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов впервые вместе вышли в четвертьфинал одного турнира серии «Мастерс». Это произошло на текущем грунтовом «Мастерсе» в Риме, Италия.

Теннис. «Мастерс» в Риме, 2026 год. Четвертьфиналы с участием россиян:

Андрей Рублёв (Россия, 12) – Янник Синнер (Италия, 1);

Карен Хачанов (Россия, 13) – Каспер Рууд (Норвегия, 23);

Даниил Медведев (Россия, 7) – Мартин Ландалус (Испания, LL).

Отметим, что Медведев, Хачанов и Рублёв не выходили вместе в четвертьфиналы не только одного «Мастерса», но и турнира «Большого шлема», что удивительно, если учитывать их стабильные выступления на топ-уровне.

Также Медведев, Рублёв и Хачанов — единственные представители топ-16 мирового рейтинга (помимо Синнера), продолжающие борьбу в Риме.