Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев, Рублёв и Хачанов впервые вместе вышли в 1/4 финала одного «Мастерса»

Медведев, Рублёв и Хачанов впервые вместе вышли в 1/4 финала одного «Мастерса»
Комментарии

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов впервые вместе вышли в четвертьфинал одного турнира серии «Мастерс». Это произошло на текущем грунтовом «Мастерсе» в Риме, Италия.

Теннис. «Мастерс» в Риме, 2026 год. Четвертьфиналы с участием россиян:

Андрей Рублёв (Россия, 12) – Янник Синнер (Италия, 1);
Карен Хачанов (Россия, 13) – Каспер Рууд (Норвегия, 23);
Даниил Медведев (Россия, 7) – Мартин Ландалус (Испания, LL).

Отметим, что Медведев, Хачанов и Рублёв не выходили вместе в четвертьфиналы не только одного «Мастерса», но и турнира «Большого шлема», что удивительно, если учитывать их стабильные выступления на топ-уровне.

Также Медведев, Рублёв и Хачанов — единственные представители топ-16 мирового рейтинга (помимо Синнера), продолжающие борьбу в Риме.

Материалы по теме
Медведев вышел в 1/4 финала Рима! Рублёв тоже победил, Мирра проиграла. LIVE!
Live
Медведев вышел в 1/4 финала Рима! Рублёв тоже победил, Мирра проиграла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android