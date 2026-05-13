«Мастерс» в Риме, 2026 год: результаты матчей 12 мая

12 мая в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир серии «Мастерс» в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого игрового дня.

Теннис. Турнир АТР-1000, Рим. 1/8 финала. Результаты матчей на 12 мая:

Лоренцо Музетти (Италия, 8) – Каспер Рууд (Норвегия, 23) – 3:6, 1:6;

Карен Хачанов (Россия, 13) – Дино Прижмич (Хорватия, Q) – 6:1, 7:6 (7:2);

Рафаэль Ходар (Испания, 32) – Лёнер Тьен (США, 19) – 6:1, 6:4;

Лучано Дардери (Италия, 18) – Александр Зверев (Германия, 2) – 1:6, 7:6 (12:10), 6:0;

Янник Синнер (Италия, 1) – Андреа Пеллегрино (Италия, Q) – 6:2, 6:3;

Андрей Рублёв (Россия, 12) – Николоз Басилашвили (Грузия, Q) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2;

Хамад Меджедович (Сербия) – Мартин Ландалус (Испания, LL) – 5:7, 4:6;

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Даниил Медведев (Россия, 7) – 3:6, 2:6.