Даниил Медведев вышел на 3-е место по числу побед в сезоне-2026, обойдя Алькараса и Фиса
Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 23-ю победу в сезоне-2026.
Это произошло в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. Медведев (7) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 69-ю ракетку мира из Аргентины Тьяго Агустина Тиранте.
Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 22:55 МСК
Тем самым Медведев обошёл Карлоса Алькараса и Артюра Фиса по числу побед в текущем сезоне и поднялся на третье место среди всех игроков.
Лидеры ATP по числу побед в сезоне-2026:
- Янник Синнер (Италия) – 33.
- Александр Зверев (Германия) – 28.
- Даниил Медведев (Россия) – 23.
- Карлос Алькарас (Испания)/Артюр Фис (Франция) – 22.
Следующим соперником Медведева в Риме станет 94-я ракетка мира 20-летний испанец Мартин Ландалус (LL).
