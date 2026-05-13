Даниил Медведев вышел на 3-е место по числу побед в сезоне-2026, обойдя Алькараса и Фиса

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 23-ю победу в сезоне-2026.

Это произошло в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. Медведев (7) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 69-ю ракетку мира из Аргентины Тьяго Агустина Тиранте.

Тем самым Медведев обошёл Карлоса Алькараса и Артюра Фиса по числу побед в текущем сезоне и поднялся на третье место среди всех игроков.

Лидеры ATP по числу побед в сезоне-2026:

Янник Синнер (Италия) – 33. Александр Зверев (Германия) – 28. Даниил Медведев (Россия) – 23. Карлос Алькарас (Испания)/Артюр Фис (Франция) – 22.

Следующим соперником Медведева в Риме станет 94-я ракетка мира 20-летний испанец Мартин Ландалус (LL).