Определились четвертьфиналисты «Мастерса» в Риме

Определились четвертьфинальные пары грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Теннис. «Мастерс» в Риме, Италия, 2026 год. Четвертьфинальные пары:

Андрей Рублёв (Россия, 12) – Янник Синнер (Италия, 1);
Карен Хачанов (Россия, 13) – Каспер Рууд (Норвегия, 23);
Даниил Медведев (Россия, 7) – Мартин Ландалус (Испания, LL);
Рафаэль Ходар (Испания, 32) – Лучано Дардери (Италия, 18).

Призовой фонд престижного турнира в Риме составляет € 8 235 540. В прошлом году соревнования выиграл испанец Карлос Алькарас. Он не стал защищать титул из-за серьёзной травмы кисти.

