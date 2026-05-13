Медведев повторил редкое достижение Джоковича среди действующих теннисистов

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче четвёртого круга Рима Медведев (7) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 69-ю ракетку мира из Аргентины Тьяго Агустина Тиранте.

Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 22:55 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Этот результат позволил Медведеву добиться редкого статистического достижения: он стал третьим действующим теннисистом, которому удавалось более одного раза выходить в четвертьфинал и дальше на всех девяти турнирах серии «Мастерс». Ранее подобного уровня стабильности добивались лишь Новак Джокович и Александр Зверев. Об этом сообщает Opta Ace.

Следующим соперником Медведева в Риме станет 94-я ракетка мира 20-летний испанец Мартин Ландалус.

