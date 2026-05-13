13 мая главные новости спорта, теннис, WTA, ATP, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, ЕЛ, футбол, Ла Лига, Саудовская Аравия

Андреева проиграла Гауфф, дубль Дорофеева принёс победу «Вегасу». Главное к утру
Поражение седьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой от американки Кори Гауфф в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Риме, победа в овертайме «Вегас Голден Найтс» над «Анахайм Дакс» в пятом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ с дублем российского нападающего Павла Дорофеева, успех «Сан-Антонио Спёрс» пятом матче 1/4 финала НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева проиграла американке Кори Гауфф в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Риме.
  2. Дубль Дорофеева принёс «Вегасу» победу над «Анахаймом». Клуб повёл в серии.
  3. «Сан-Антонио» обыграл «Миннесоту» и повёл в серии. У Вембаньямы — дабл-дабл.
  4. «Баффало» обыграл «Монреаль» и сравнял счёт в серии, у Демидова передача.
  5. Даниил Медведев уверенно вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме.
  6. «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова.
  7. «Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл ЦСКА в первом матче полуфинала плей-офф Единой лиги.
  8. «Аль-Наср» упустил возможность выиграть Про-Лигу на 90+8-й минуте матча с «Аль-Хилялем».
  9. «Атлетико» в меньшинстве победил «Осасуну» в матче 36-го тура Ла Лиги.
  10. «Барселона» сделала заявление после резонансной пресс-конференции президента «Реала».
Топ-события среды: финал Кубка Гагарина, «золотой» матч для «ПСЖ», теннис, НБА и НХЛ
