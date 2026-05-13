Турнир ATP-1000, Рим, 2026 год: расписание на 13 мая

Сегодня, 13 мая, в Риме (Италия) продолжится грунтовый теннисный турнир категории ATP-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-1000, Рим, 2026. 1/4 финала. Расписание матчей на 13 мая:

16:00. Каспер Рууд (Норвегия) – Карен Хачанов (Россия);
21:30. Рафаэль Ходар (Испания) – Лучано Дардери (Италия).

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.

Сетка «Мастерса» в Риме
