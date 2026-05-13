Турнир WTA-1000, Рим, 2026 год: расписание на 13 мая

Сегодня, 13 мая, в Риме (Италия) продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Рим, 2026. 1/4 финала. Расписание матчей на 13 мая:

14:00. Джессика Пегула (США) – Ига Швёнтек (Польша);
20:00. Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини, занимавшая в мировом рейтинге восьмое место. В третьем круге она проиграла бельгийке Элисе Мертенс.

