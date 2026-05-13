«Её уровень однозначно стал выше». Гауфф — после победы над Миррой Андреевой в Риме

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф, одержавшая в 1/4 финала «тысячника» в Риме победу над россиянкой Мирой Андреевой, прокомментировала исход матча и отметила рост уровня мастерства соперницы.

— Вы считаете это матч лучшим для себя за последнюю неделю?

— Да, определённо, я считаю, что эту встречу провела гораздо лучше. Особенно с форхендом и приёмом, мне кажется, всё хорошо получилось. Очевидно, хотелось бы пораньше закончить игру в третьем сете. Её уровень однозначно стал выше. Я создавала себе условия для победы в каждом гейме. Но в целом довольна тем, как сыграла.

— Если вернуться в прошлый год и сравнить три сета в этом году и два в прошлом… Было ли у Мирры в вашем матче что-то новое в плане техники или тактики?

— Не знаю… Мне кажется, она просто в целом сыграла гораздо лучше. Я заметила некоторые изменения. Не буду говорить, какие именно, но, мне кажется, я была способна адаптироваться во втором и третьем сетах, — сказала Гауфф на послематчевой пресс-конференции.