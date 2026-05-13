Ландалус-Лакамбра отреагировал на победу над Меджедовичем в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

94-я ракетка мира испанский теннисист Мартин Ландалус-Лакамбра прокомментировал победу над сербом Хамадом Меджедовичем в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, которая помогла ему во второй раз в сезоне выйти в четвертьфинал турнира ATP-1000.

«Потрясающее ощущение. Это первый раз, когда я в статусе лаки-лузера, и действительно стараюсь изо всех сил в каждом матче. Таков мой теннис, таков я сам. Я наслаждаюсь и играю на фантастическом уровне в свой лучший теннис на грунте. К тому же сегодняшний матч был непростым, он сыграл хорошо», – цитирует Ландалус-Лакамбру Punto de break.

В следующем круге испанец сыграет с Даниилом Медведевым.