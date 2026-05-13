Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ландалус-Лакамбра отреагировал на победу над Меджедовичем в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Ландалус-Лакамбра отреагировал на победу над Меджедовичем в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
Комментарии

94-я ракетка мира испанский теннисист Мартин Ландалус-Лакамбра прокомментировал победу над сербом Хамадом Меджедовичем в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, которая помогла ему во второй раз в сезоне выйти в четвертьфинал турнира ATP-1000.

Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Мартин Ландалус
Испания
Мартин Ландалус
М. Ландалус

«Потрясающее ощущение. Это первый раз, когда я в статусе лаки-лузера, и действительно стараюсь изо всех сил в каждом матче. Таков мой теннис, таков я сам. Я наслаждаюсь и играю на фантастическом уровне в свой лучший теннис на грунте. К тому же сегодняшний матч был непростым, он сыграл хорошо», – цитирует Ландалус-Лакамбру Punto de break.

В следующем круге испанец сыграет с Даниилом Медведевым.

Сетка «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Медведев — снова в 1/4 финала Рима! Он вышел на чистое третье место по победам в сезоне
Медведев — снова в 1/4 финала Рима! Он вышел на чистое третье место по победам в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android