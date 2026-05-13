Швёнтек уверенно вышла в полуфинал «тысячника» в Риме, отдав Пегуле лишь три гейма

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала уверенную победу над американкой Джессикой Пегулой, занимающей в мировом рейтинге пятое место, и вышла в полуфинал «тысячника» в Риме. Встреча соперниц продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

По ходу матча Пегула сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. Швёнтек подала навылет дважды, сделала две двойные ошибки и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из семи.

Соперница Швёнтек по полуфиналу определится в матче между Элиной Свитолиной (Украина) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).