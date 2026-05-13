Швёнтек — первая, кто выходил в 1/2 финала грунтовых турниров WTA все 8 последних сезонов
Третья ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек стала первой теннисисткой, выходившей в полуфиналы турниров уровня WTA на грунтовом покрытии в каждом из сезонов, начиная с 2019 года, когда она дебютировала в туре.
Последним на данный момент результатом является победа Швёнтек над американкой Джессикой Пегулой в 1/4 финала «тысячника» в Риме.
Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2026, среда. 14:15 МСК
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Соперница Швёнтек по полуфиналу определится в матче между Элиной Свитолиной (Украина) и Еленой Рыбакиной (Казахстан). Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини, занимавшая в мировом рейтинге восьмое место. В третьем круге она проиграла бельгийке Элисе Мертенс.
