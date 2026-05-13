Швёнтек — первая, кто выходил в 1/2 финала грунтовых турниров WTA все 8 последних сезонов

Третья ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек стала первой теннисисткой, выходившей в полуфиналы турниров уровня WTA на грунтовом покрытии в каждом из сезонов, начиная с 2019 года, когда она дебютировала в туре.

Последним на данный момент результатом является победа Швёнтек над американкой Джессикой Пегулой в 1/4 финала «тысячника» в Риме.

Соперница Швёнтек по полуфиналу определится в матче между Элиной Свитолиной (Украина) и Еленой Рыбакиной (Казахстан). Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини, занимавшая в мировом рейтинге восьмое место. В третьем круге она проиграла бельгийке Элисе Мертенс.