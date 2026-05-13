Швёнтек обошла Шарапову по числу побед на турнирах WTA-1000 на грунте за первые 50 матчей

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек провела свой 50-й матч в рамках грунтовых «тысячников» на уровне тура WTA. В четвертьфинале турнира в Риме она обыграла американку Джессику Пегулу, занимающую в мировом рейтинге пятое место.

Теперь на счету Швёнтек 43 победы на грунтовых «тысячниках». После отметки в 50 проведённых матчей большего количества выигранных встреч достигала только Серена Уильямс (44). Также по этому показателю полька обошла Марию Шарапову (42).

Соперница Швёнтек по полуфиналу определится в матче между Элиной Свитолиной (Украина) и Еленой Рыбакиной (Казахстан). Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини.