Ига Швёнтек высказалась о победе в матче за выход в полуфинал «тысячника» в Риме

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о своей победе над американкой Джессикой Пегулой в 1/4 финала «тысячника» в Риме.
– Как бы сейчас вы описали свой теннис и свою психологию?
– Конечно, то, что мы с командой сделали за последние недели, очень помогло. Чувствую уверенность в ударах. Этим пользовалась с самого начала матча и оказывала на Джессику давление. Очень довольна тем, как сыграла, — сказала Швёнтек в интервью на корте после матча.
Также Швёнтек ответила на вопрос, будет ли смотреть матч, где определится её соперница по полуфиналу.
«Честно говоря, невозможно не знать, кто остался на турнире. Естественно, я знаю. Буду готовиться так же, как и раньше, к любому матчу. Может, сегодняшний немного посмотрю, но большая часть информации мне придёт от тренера, поэтому буду готовиться», — добавила она.
