Свитолина — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала «тысячника» в Риме

Сегодня, 13 мая, на грунтовых кортах Рима, Италия, продолжается турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня в 1/4 финала сыграют 10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге вторую строчку.

Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Рыбакина ведёт 4-3 по личным встречам (1-2 на грунте). Элина побеждала на этом покрытии в финале Страсбурга-2020 и в третьем круге Мадрида-2025, а Елена оказалась сильнее в четвёртом раунде «Ролан Гаррос» — 2024. Последний матч между ними состоялся в полуфинале Индиан-Уэллса-2026, там Рыбакина выиграла в двух сетах — 7:5, 6:4.