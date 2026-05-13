Швёнтек — на первом месте по числу полуфиналов «тысячников» среди действующих теннисисток

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла на лидирующую позицию среди действующих и выступающих в текущем сезоне теннисисток по количеству полуфиналов турниров WTA-1000. Она выходила в предпоследний круг этой категории турниров 22 раза.

Последним на данный момент результатом спортсменки является выход в 1/2 финала на «тысячнике» в Риме после победы над американкой Джессикой Пегулой.

Лидер мирового женского тенниса белоруска Арина Соболенко занимает второе место по этом показателю (21), третье место делят Кори Гауфф и Каролина Плишкова (15).

Соперница Швёнтек по полуфиналу определится в матче между Элиной Свитолиной (Украина) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).