Рууд — Хачанов: россиянин уступил в первом сете четвертьфинала «Мастерса» в Риме

Сегодня, 13 мая, на грунтовых кортах Рима (Италия) продолжается турнир категории ATP-1000. В рамках игрового дня в 1/4 финала сражаются 25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд и представитель России Карен Хачанов, занимающий в мировом рейтинге 15-е место.

Первая партия продлилась 33 минуты и завершилась со счётом 6:1 в пользу Каспера Рууда.

Рууд ведёт 2-1 по личным встречам (1-0 на грунте). Он выиграл со счётом 6:3, 3:6, 6:1 в первом круге римского «Мастерса»-2020 (на грунте) и 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2 в полуфинале US Open — 2022, а Хачанов взял реванш в 1/8 финала Торонто-2025 — 6:4, 7:5.