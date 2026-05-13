В Риме из-за дождя остановили матчи, включая игру Карена Хачанова
Сегодня, 13 мая, в Риме (Италия) проходит очередной игровой день в рамках турниров категорий «Мастерс» и WTA-1000. Примерно в 17:00 мск (16:00 по местному времени) встречи были поставлены на паузу из-за дождя. Их возобновление было отложено до 18:15 мск, сообщает пресс-служба соревнований.
Рим (м). 1/4 финала
13 мая 2026, среда. 16:10 МСК
Остановлен
1 : 0
На корт в Риме уже вышел российский теннисист Карен Хачанов, который успел отдать первый сет в 1/4 финала Касперу Рууду (1:6, 1:0). Также матч в парном разряде проводят Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Серебряные призёры ОИ-2024 играют против пары Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Ван Синьюй (Китай) и ведут со счётом 5:3.
Вечером 13 мая также ожидается игра Елены Рыбакиной (Казахстан) и Элины Свитолиной (Украина) в 1/4 финала турнира WTA-1000.
