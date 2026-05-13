45-летняя Винус Уильямс сыграет на «Ролан Гаррос» впервые с 2021 года

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс выступит на «Ролан Гаррос» в парном разряде вместе с 25-й ракеткой мира Хейли Баптист. Для американки это участие в турнире станет первым с 2021 года.

Они прошли на «Ролан Гаррос» по рейтингу — без использования уайлд‑кард.

Винус Уильямс — многократная победительница турниров «Большого шлема» и Олимпийских игр. Наиболее значимые титулы: пять побед на Уимблдоне и две на US Open в одиночном разряде, четыре золотые олимпийские медали (в том числе в паре с сестрой Сереной Уильямс). Хейли Баптист — победительница одного турнира WTA в парном разряде и двух турниров WTA-125.

