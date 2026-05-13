На турнире в Риме возобновился матч с участием Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер
В Риме (Италия) был возобновлён очередной игровой день в рамках турниров категорий «Мастерс» и WTA-1000. Встречи остановились около 17:00 мск (16:00 по местному времени) из-за дождя.
Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
13 мая 2026, среда. 16:15 МСК
Се Шувэй
Ван Синьюй
С. Шувэй В. Синьюй
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|
|4
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
На корте в Риме в эти минуты играют российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Серебряные призёры ОИ-2024 играют против пары Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Ван Синьюй (Китай) и ведут со счётом 7:5. Возобновления своей встречи на центральном корте ожидает Карен Хачанов, который успел отдать первый сет в 1/4 финала Касперу Рууду. Счёт в матче на данный момент — 1:6, 1:0.
Вечером 13 мая также ожидается игра Елены Рыбакиной (Казахстан) и Элины Свитолиной (Украина) в 1/4 финала турнира WTA-1000.
