Рафаэль Надаль опроверг своё выдвижение на пост президента «Реала»

22-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал слухи относительно выборов президента мадридского «Реала». Бывший спортсмен и поклонник клуба не подтвердил своё выдвижение на данный пост.

Ранее действующим президентом «Реала» Флорентино Пересом были объявлены досрочные выборы, а в СМИ появилась информация о том, что Надаль может принять в них участие.

«Я прочитал информацию, связывающую меня с возможным выдвижением на пост президента «Реала». Мне бы хотелось прояснить, что эти сведения не соответствуют действительности», — написал Надаль в социальных сетях.