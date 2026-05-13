Роддик высказался о шансах Синнера на успех на предстоящем «Ролан Гаррос» — 2026

Янник Синнер
Экс первая ракетка мира, победитель US Open — 2003 Энди Роддик дал комментарий относительно возможности для первой ракетки мира Янника Синнера победить на Открытом чемпионате Франции — 2026. Он сравнил его статус фаворита с тем, что был в годы Рафаэля Надаля.

«Если Джокович — второй фаворит «Ролан Гаррос», но всё ещё не набрал форму, а Зверев считается одним из главных претендентов на выход в финал или полуфинал, но не прибавляет в решающих матчах, тогда у меня вопрос: является ли Синнер настолько же явным фаворитом, каким был Рафа Надаль? К тому же пять его главных соперников либо подходят к турниру с проблемами, либо вообще не сыграют.

Я не хочу проявлять неуважение к Надалю, потому что это лучший теннисист, которого я видел на любом покрытии, и для меня тут нет сравнений. Знаю, многие считают, что Алькарас и Синнер победили бы его, но, несмотря на доминирование Синнера, я так не думаю. Это не спор о Синнере против Надаля. Если у Надаля было 90% шансов пройти дальше, то вы хотите сказать, что у Синнера их нет?» — приводит слова Роддика AS.

