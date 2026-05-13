Матч Хачанова и Рууда в Риме был возобновлён через 2,5 часа после паузы из-за непогоды

Сегодня, 13 мая, в Риме (Италия) российский теннисист Карен Хачанов и представитель Норвегии Каспер Рууд встретились в 1/4 финала турнира серии «Мастерс». Их матч был прерван при счёте 6:1, 0:1 в пользу норвежца. Причиной внезапной паузы стал дождь. Теннисисты вернулись к игре спустя около 2,5 часов.

Также матч в парном разряде проводят Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Серебряные призёры ОИ-2024 играют против пары Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Ван Синьюй (Китай) и ведут со счётом 5:3.

Вечером 13 мая также ожидается игра Елены Рыбакиной (Казахстан) и Элины Свитолиной (Украина) в 1/4 финала турнира WTA-1000.