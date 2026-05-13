Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/4 финала парного турнира в Риме
Серебряные призёры Олимпийских игр — 2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в четвертьфинал турнира в Риме (Италия) в парном разряде. Со счётом 7:5, 6:2 они обыграли тандем Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Ван Синьюй (Китай).
Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
13 мая 2026, среда. 16:15 МСК
Се Шувэй
Ван Синьюй
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
За время матча Андреева-младшая и Шнайдер выполнили четыре подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. Шувэй и Синьюй не допустили ни одной двойной ошибки, но и не выполнили ни одного эйса. Они смогли реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных.
В 1/4 финала грунтовых соревнований россиянки сразятся с парой Анны Данилиной (Казахстан) и Эйжи Мухаммад (США).
