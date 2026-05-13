Се Шувэй, Ван Синьюй — Мирра Андреева, Диана Шнайдер, результат матча 13 мая 2026, счет 0:2, второй круг турнира в Мадриде

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/4 финала парного турнира в Риме
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Комментарии

Серебряные призёры Олимпийских игр — 2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в четвертьфинал турнира в Риме (Италия) в парном разряде. Со счётом 7:5, 6:2 они обыграли тандем Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Ван Синьюй (Китай).

Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
13 мая 2026, среда. 16:15 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Ван Синьюй
Китай
Ван Синьюй
С. Шувэй В. Синьюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

За время матча Андреева-младшая и Шнайдер выполнили четыре подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. Шувэй и Синьюй не допустили ни одной двойной ошибки, но и не выполнили ни одного эйса. Они смогли реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В 1/4 финала грунтовых соревнований россиянки сразятся с парой Анны Данилиной (Казахстан) и Эйжи Мухаммад (США).

