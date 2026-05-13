Рууд — Хачанов: россиянин сравнял счёт в 1/4 финала «Мастерса» в Риме

Сегодня, 13 мая, в Риме (Италия) проходит матч 1/4 финала турнира серии «Мастерс» между 15-й ракеткой мира из России Кареном Хачановым и 25-м номером рейтинга норвежским теннисистом Каспером Руудом. Россиянину удалось забрать второй сет и сравнять счёт в матче — 1:6, 6:1.

Первая партия продлилась 33 минуты. Затем, в начале второго сета, встреча была поставлена на паузу из-за дождя. Теннисисты ожидали возобновления игры 2,5 часа.

Рууд ведёт 2-1 по личным встречам (1-0 на грунте). Он выиграл со счётом 6:3, 3:6, 6:1 в первом круге римского «Мастерса»-2020 (на грунте) и 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2 в полуфинале US Open — 2022, а Хачанов взял реванш в 1/8 финала Торонто-2025 — 6:4, 7:5.