Каспер Рууд — Карен Хачанов, результат матча 13 мая 2026, счет 2:1, 1/4 финала турнира в Риме

Карен Хачанов проиграл Касперу Рууду и не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме
15-я ракетка мира из России Карен Хачанов уступил 25-му номеру рейтинга норвежскому теннисисту Касперу Рууду в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в итальянском Риме. Счёт — 1:6, 6:1, 2:6.

Рим (м). 1/4 финала
13 мая 2026, среда. 16:10 МСК
Вместе с паузой матч длился 4 часа 3 минуты. Хачанов за время игры на корте реализовал три брейк-пойнта из трёх, выполнил две подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Рууду удалось выполнить четыре эйса и реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Он также допустил четыре двойные ошибки.

В 1/2 финала турнира в Риме Каспер Рууд сыграет с победителем матча Рафаэль Ходар (Испания, 32) — Лучано Дардери (Италия, 18).

