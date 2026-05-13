Карен Хачанов проиграл Касперу Рууду и не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме
Поделиться
15-я ракетка мира из России Карен Хачанов уступил 25-му номеру рейтинга норвежскому теннисисту Касперу Рууду в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в итальянском Риме. Счёт — 1:6, 6:1, 2:6.
Рим (м). 1/4 финала
13 мая 2026, среда. 16:10 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|2
Карен Хачанов
К. Хачанов
Вместе с паузой матч длился 4 часа 3 минуты. Хачанов за время игры на корте реализовал три брейк-пойнта из трёх, выполнил две подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Рууду удалось выполнить четыре эйса и реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Он также допустил четыре двойные ошибки.
В 1/2 финала турнира в Риме Каспер Рууд сыграет с победителем матча Рафаэль Ходар (Испания, 32) — Лучано Дардери (Италия, 18).
Материалы по теме
Комментарии
- 13 мая 2026
-
20:44
-
20:37
-
20:21
-
19:42
-
19:35
-
19:22
-
19:10
-
19:04
-
18:40
-
18:11
-
17:56
-
17:23
-
17:00
-
16:51
-
16:47
-
16:25
-
16:02
-
15:42
-
15:20
-
14:57
-
13:46
-
13:00
-
11:55
-
09:38
-
09:24
-
08:30
-
02:36
-
01:00
-
00:51
-
00:44
-
00:34
-
00:22
-
00:08
- 12 мая 2026
-
23:54
-
23:41