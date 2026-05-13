Главная Теннис Новости

Рууд вышел в 10-й полуфинал «Мастерса» в своей карьере, восемь из них были на грунте

Рууд вышел в 10-й полуфинал «Мастерса» в своей карьере, восемь из них были на грунте
Каспер Рууд
Комментарии

Сегодня, 13 мая, норвежский теннисист 25-я ракетка мира Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Со счётом 6:1, 1:6, 6:2 он обыграл представителя России Карена Хачанова (15-я строчка рейтинга).

Рим (м). 1/4 финала
13 мая 2026, среда. 16:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
1 		6 2
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Таким образом, норвежцу удалось оформить 10-й полуфинал турнира данной серии в своей карьере и восьмой на грунтовом покрытии. До 1/2 финала Рууд добирался в Риме (2020, 2022-2023, 2026), Монте-Карло (2021, 2024), Мадриде (2021, 2025),

Касперу Рууду удалось выполнить четыре эйса и реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Он также допустил четыре двойные ошибки. В 1/2 финала турнира в Риме Каспер Рууд сыграет с победителем матча Рафаэль Ходар (Испания, 32) — Лучано Дардери (Италия, 18).

