Рууд вышел в 10-й полуфинал «Мастерса» в своей карьере, восемь из них были на грунте

Сегодня, 13 мая, норвежский теннисист 25-я ракетка мира Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Со счётом 6:1, 1:6, 6:2 он обыграл представителя России Карена Хачанова (15-я строчка рейтинга).

Таким образом, норвежцу удалось оформить 10-й полуфинал турнира данной серии в своей карьере и восьмой на грунтовом покрытии. До 1/2 финала Рууд добирался в Риме (2020, 2022-2023, 2026), Монте-Карло (2021, 2024), Мадриде (2021, 2025),

Касперу Рууду удалось выполнить четыре эйса и реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Он также допустил четыре двойные ошибки. В 1/2 финала турнира в Риме Каспер Рууд сыграет с победителем матча Рафаэль Ходар (Испания, 32) — Лучано Дардери (Италия, 18).