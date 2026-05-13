Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Риме

Каспер Рууд прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Риме
Каспер Рууд
Комментарии

Норвежский теннисист 25-я ракетка мира Каспер Рууд высказался о выходе в очередной для себя полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Со счётом 6:1, 1:6, 6:2 он обыграл россиянина Карена Хачанова. Ранее норвежец уже добирался до 1/2 финала грунтовых соревнований в Риме в 2020, 2022 и 2023 годах.

Рим (м). 1/4 финала
13 мая 2026, среда. 16:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
1 		6 2
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— Четвёртый полуфинал здесь. Насколько более разносторонним игроком вы ощущаете себя сейчас по сравнению с тем теннисистом, который играл в первом или даже в третьем из этих полуфиналов?
— Ранее я здесь дважды проигрывал Новаку, ещё один раз — Хольгеру Руне. Надеюсь, четвёртый раз окажется счастливым, а не третий. Если оглянуться назад, то в последнем матче против Хольгера у меня были шансы. Я выиграл первый сет и, кажется, вёл с брейком. Но он действительно прибавил и сумел вернуться в той встрече.

К сожалению, никто из них не станет моим следующим соперником, хотя оба великолепные игроки и против них приятно играть. Мы знаем, что Хольгер скоро должен вернуться. Хочу пожелать ему скорейшего восстановления. Надеюсь, он вскоре снова будет в туре. Ну а Новак — это Новак.

Так что завтра я не сыграю ни с одним из них, но, кто бы ни был по другую сторону корта, я готовлюсь к очень тяжёлому матчу, — сказал Рууд в интервью на корте.

Материалы по теме
Карен Хачанов проиграл Касперу Рууду и не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android