Каспер Рууд прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Риме

Норвежский теннисист 25-я ракетка мира Каспер Рууд высказался о выходе в очередной для себя полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Со счётом 6:1, 1:6, 6:2 он обыграл россиянина Карена Хачанова. Ранее норвежец уже добирался до 1/2 финала грунтовых соревнований в Риме в 2020, 2022 и 2023 годах.
— Четвёртый полуфинал здесь. Насколько более разносторонним игроком вы ощущаете себя сейчас по сравнению с тем теннисистом, который играл в первом или даже в третьем из этих полуфиналов?
— Ранее я здесь дважды проигрывал Новаку, ещё один раз — Хольгеру Руне. Надеюсь, четвёртый раз окажется счастливым, а не третий. Если оглянуться назад, то в последнем матче против Хольгера у меня были шансы. Я выиграл первый сет и, кажется, вёл с брейком. Но он действительно прибавил и сумел вернуться в той встрече.
К сожалению, никто из них не станет моим следующим соперником, хотя оба великолепные игроки и против них приятно играть. Мы знаем, что Хольгер скоро должен вернуться. Хочу пожелать ему скорейшего восстановления. Надеюсь, он вскоре снова будет в туре. Ну а Новак — это Новак.
Так что завтра я не сыграю ни с одним из них, но, кто бы ни был по другую сторону корта, я готовлюсь к очень тяжёлому матчу, — сказал Рууд в интервью на корте.
- 13 мая 2026
- 12 мая 2026
