Экс-теннисист объяснил, почему может провалиться возможный бойкот «Шлемов»

Бывший теннисист, победитель 15 турниров АТР американец Сэм Куэрри высказался насчёт возможного бойкота, о котором, в частности, заговорили первые ракетки мира Янник Синнер и Арина Соболенко.

«В конечном счёте, если все игроки не будут настроены единодушно, ничего не произойдёт. Необходимо объединить всех игроков, занимающих места с 1‑го по 200‑е, и они все должны договориться сказать: «Мы не будем играть на «Ролан Гаррос» или на любом другом турнире», — если они действительно хотят добиться перемен. Это не может ограничиваться только лучшими игроками», — приводит слова Куэрри We love tennis.

Сэм Куэрри — американский теннисист, достигший 11‑го места в мировом рейтинге ATP (2018), выигравший 10 титулов ATP в одиночном и 5 — в парном разряде, а также дошедший до полуфинала Уимблдона‑2017 (в том числе победив первую ракетку мира Энди Маррея в четвертьфинале).