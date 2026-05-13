Свитолина — Рыбакина: представительница Казахстана забрала первый сет в 1/4 финала Рима

Казахстанская теннисистка вторая ракетка мира Елена Рыбакина уверенно забрала первый сет в матче 1/4 финала турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Её соперницей является представительница Украины Элина Свитолина (10-й номер рейтинга). Счёт — 6:2.

Матч длится уже больше 35 минут. За это время Рыбакиной удалось реализовать 1 брейк-пойнт из 10 заработанных. Она допустила одну двойную ошибку и не выполнила ни одного эйса. Свитолина допустила две двойные ошибки и выполнила одну подачу навылет.

В полуфинале престижных грунтовых соревнований в Риме победительница этого матча сыграет с Игой Швёнтек (Польша).