Стало известно, кто выступит вместо Музетти на «Ролан Гаррос» и в Гамбурге

41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка вошёл в число основных участников «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде. Это произошло после снятия с соревнований итальянского теннисиста Лоренцо Музетти. Уайлд-кард, полученный ранее Вавринкой, теперь достался французу Клеману Табюру.

Музетти снялся и с турнира АТР-500 в Гамбурге (Германия). Право сыграть там вместо Лоренцо получил немецкий спортсмен Даниэль Альтмайер.

Ранее стало известно о проблемах Лоренцо Музетти с правым бедром. Накануне итальянец играл в 1/8 финала домашнего турнира в Риме, где уступил Касперу Рууду из Норвегии (3:6, 1:6).