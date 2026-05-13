Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, кто выступит вместо Музетти на «Ролан Гаррос» и в Гамбурге

Стало известно, кто выступит вместо Музетти на «Ролан Гаррос» и в Гамбурге
Стэн Вавринка
Комментарии

41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка вошёл в число основных участников «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде. Это произошло после снятия с соревнований итальянского теннисиста Лоренцо Музетти. Уайлд-кард, полученный ранее Вавринкой, теперь достался французу Клеману Табюру.

Музетти снялся и с турнира АТР-500 в Гамбурге (Германия). Право сыграть там вместо Лоренцо получил немецкий спортсмен Даниэль Альтмайер.

Ранее стало известно о проблемах Лоренцо Музетти с правым бедром. Накануне итальянец играл в 1/8 финала домашнего турнира в Риме, где уступил Касперу Рууду из Норвегии (3:6, 1:6).

Материалы по теме
Официально
Лоренцо Музетти снялся с «Ролан Гаррос» — 2026 из-за травмы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android