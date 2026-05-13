Макки рассказал, в чём Синнер превосходит робота

Известный американский тренер Рик Макки высказался по поводу того, что первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера называют роботом.

«Когда люди называют Синнера роботом, это потрясающий комплимент — особенно если ты номер один на планете и доминируешь. Робот — это машина, способная автоматически выполнять ряд сложных действий. Но у итальянского «огнемёта», как мне кажется, чуть больше гибкости, чем у робота: например, он умеет бегать, прыгать, скользить, плавно перемещаться и выполнять удары справа и слева», — написал Макки в Х.

Ранее Макки заявил, что никто не сможет составить конкуренцию итальянцу Яннику Синнеру на «Ролан Гаррос».