Свитолина — Рыбакина: украинская теннисистка сравняла счёт в 1/4 финала «тысячника» в Риме

Украинская теннисистка 10-я ракетка мира Элина Свитолина сравняла счёт в матче 1/4 финала турнира WTA-1000 в Риме (Италия) со вторым номером рейтинга из Казахстана Еленой Рыбакиной. Свитолина перевела встречу в третий сет — 2:6, 6:4.

Матч длится уже 1 час 32 минуты. За это время Рыбакиной удалось реализовать 2 брейк-пойнта из 18 заработанных. Она допустила четыре двойные ошибки и выполнила пять эйсов. Свитолина допустила три двойные ошибки, выполнила одну подачу навылет и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале престижных грунтовых соревнований в Риме победительница этого матча сыграет с Игой Швёнтек (Польша).