Алькарас — о сравнении с «Большой тройкой»: я никого не копировал

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на сравнения его с «Большой тройкой».

«Мы дошли до точки, когда сравнения уже неуместны. Приятно это слышать. Это действительно круто. Но я всё равно стремлюсь развивать собственный стиль — то, что я создал и чему посвятил тренировки, чтобы довести до совершенства. Я никого не копировал. Теперь люди знают, что я — Карлос Алькарас», — приводит слова Алькараса We love tennis.

Карлос Алькарас — теннисист, ставший самым молодым игроком в истории, завершившим карьерный турнир «Большого шлема», первой ракеткой мира в 19 лет, победителем US Open — 2022, Уимблдона‑2023, Открытого чемпионата Австралии — 2026 и обладателем 26 титулов ATP.

