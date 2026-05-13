Элина Свитолина — Елена Рыбакина, результат матча 13 мая 2026, счет 2:1, 1/4 финала турнира в Риме

Элина Свитолина одолела Елену Рыбакину и вышла в полуфинал «тысячника» в Риме
Украинская теннисистка 10-я ракетка мира Элина Свитолина одержала победу во встрече 1/4 финала турнира WTA-1000 в Риме (Италия) со вторым номером рейтинга из Казахстана Еленой Рыбакиной. Счёт — 2:6, 6:4, 6:4.

Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2026, среда. 21:00 МСК
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 4
         
Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. За это время Свитолиной допустила пять двойных ошибок, выполнила одну подачу навылет и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Рыбакиной удалось реализовать 4 брейк-пойнта из 20 заработанных. Она допустила пять двойных ошибок и выполнила семь эйсов.

В полуфинале престижных грунтовых соревнований в Риме Элина Свитолина сыграет с Игой Швёнтек (Польша).

