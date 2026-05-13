«Этот вид спорта непредсказуемый и напряжённый». Каспер Рууд — о теннисе

Норвежский теннисист 25-я ракетка мира Каспер Рууд высказался о статистике очков в матчах ATP.

«Для меня многие матчи на турнире ATP решаются на решающих очках. Если вы их выигрываете, то можете получить преимущество. В противном случае добиться победы может быть сложно. Если посмотреть на общую статистику «Большой тройки» — Роджера, Рафы и Новака, — можно увидеть, что вместе они выиграли 53–54% очков в матчах за всю свою карьеру. И это при том, что они были безусловными лидерами. Это ещё раз показывает, насколько этот вид спорта непредсказуемый и напряжённый», — приводит слова Каспера Рууда We love tennis.