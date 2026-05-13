«Отлично чувствовала мяч». Швёнтек — о положительных моментах в матче с Пегулой в Риме

Польская теннисистка третья ракетка мира Ига Швёнтек высказалась о своей игре в матче с представительницей США Джессикой Пегулой (пятая строчка рейтинга) в 1/4 финала «тысячника» в Риме. Швёнтек победила со счётом 6:1, 6:2.

«Очень довольна матчем. С самого начала чувствовала, что могу контролировать каждый розыгрыш. Считаю, что тактически провела очень качественную встречу: всё делала осмысленно и отлично чувствовала мяч в каждый момент. Я просто сосредоточилась на том, чтобы выйти на корт, воспользоваться своим шансом и не терять уверенность.

Думаю, сегодня Джессика пыталась играть немного иначе — возможно, ближе к тому стилю, который у неё был пару лет назад, как у более типичного специалиста грунта. Полагаю, всё, что мы отрабатывали, наконец сложилось воедино в последних очных матчах. Со своей стороны я снова чувствую тот урон, который могу наносить, когда придаю мячу сильное вращение и вкладываю всю мощь в удар», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.