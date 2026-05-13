«Никогда не знаешь, что может случиться». Соболенко рассказала, что носит в своей сумке

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко поделилась тем, что находится в её сумке. Спортсменка носит с собой корм для собаки, фотоаппарат, а также косметику.

«Поскольку я путешествую с собакой, у меня всегда с собой много лакомств для неё. Его зовут Эш, ему пять месяцев, и каждый раз, когда он делает что-то хорошее, я должна его поощрить, чтобы он это запомнил. И ещё влажные салфетки — никогда не знаешь, что может случиться.

Я обожаю делать макияж. Мне нравится куда-то выходить, наносить мэйк, смотреться в зеркало и чувствовать себя красивой. Мне кажется, что на корте во время матча я не чувствую себя красивой, хотя меня это не беспокоит, потому что я там для того, чтобы соревноваться, а не хорошо выглядеть. А вне корта мне нравится наносить макияж просто для того, чтобы чувствовать себя немного лучше и увереннее. Поэтому косметика у меня всегда с собой.

Я ещё очень люблю фотографировать. Люблю делать снимки себя, своей собаки, забавных моментов с командой, фотографироваться с бойфрендом, иногда снимать красивые вещи вокруг. В общем, я фотографирую практически всё, кроме еды. До этого я пока ещё не дошла», — приводит слова Соболенко Vogue Italia в социальных сетях.